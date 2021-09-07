المشدد 5 سنوات وغرامة لسائق ضُبط بحوزته حشيش بقصد الاتجار بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 6418 جنايات أول الزقازيق لسنة 2021، بمعاقبة سائق، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المُخدر بقصد الإتجار فيها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهم علاء ع ع ع، 22 سنة، سائق أوبر، مقيم بمدينة الزقازيق؛ بحوزته 80 جراما من جوهر الحشيش المخدر، وسلاحين أبيضين (كتران)، وذلك بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وتبين حيازة المتهم للمُخدرات بقصد الاتجار فيها، والأسلحة البيضاء بتقطيع المواد المخدرة وتسهيل بيعها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.