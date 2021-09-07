أمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يلتقي بوزيرة العمل والإصلاح الإداري السودانية

التقى السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، اليوم الثلاثاء، وزيرة العمل والإصلاح الإداري السودانية تيسير النوراني، ومعها الأمين العام للمجلس القومي السوداني للتدريب محمد السماني" حيث تناول اللقاء سُبل التعاون بين المجلس القومي السوداني للتدريب والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وكيفية تحقيق أنشطة مشتركة ترفع من قدرات الكوادر البشرية، وذلك في ضوء الروابط التاريخية التي تجمع مصر والسودان.
ويأتي هذا اللقاء ضمن السياسة التي تتبناها الوكالة المصرية المتمثلة في التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين وبالأخص شركاء دول الجوار، وذلك بهدف تبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات المتبادلة والمشاركة في الأنشطة التي لها تأثير إيجابي على تطور الشعوب.
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