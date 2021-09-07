رئيس شباب النواب: المدرب المصري هو الأفضل لقيادة المنتخب

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المدرب المصري هو الأفضل والأقدر على تولي الإدارة الفنية للمنتخب القومي خلال الفترة الحالية.

وقال رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إنه يرفض فكرة الاستعانة بمدرب أجنبي، خاصة أن هناك العديد من المدربين المصريين القادرين على استعادة منتخب مصر لمكانته كواحد من كبار القارة الإفريقية.

وشدد على أن منتخب مصر يحتاج إلى مدرب يلعب بفكر هجومي خاصة أنه يمتلك لاعبين على مستوى عال ولم يتم توظيف قدراتهم الفنية بالشكل المناسب، قائلًا: "ليس من المقبول أن يلعب المنتخب القومي على الهجمة المرتدة وتحقيق الفوز بدون تقديم أي أداء فني مقنع للجماهير".

وأكد "حسين" أن قرار اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، بالاستغناء عن خدمات الكابتن حسام البدري، أنقذ المنتخب من نتائج كانت ستكون أكثر سوءا خلال المباريات المتبقية المؤهلة للمونديال، لافتًا إلى أن أداء المنتخب مع جهاز "البدري" افتقد التجانس وغابت الروح الجماعية التي يتميز بها المنتخب المصري.

وتابع: "كان من الضروري إقالة حسام البدري بسبب سوء أداء المنتخب".

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قررت إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري عقب التعادل مع الغابون 1-1 الأحد في فرانسفيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقرر اتحاد الكرة استمرار انعقاد مجلس الإدارة لحين الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي سيقود المنتخب خلال الفترة المقبلة.