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خالد يوسف: أنا إنسان حر في بلد حر.. وزهقت من السياسة

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 1:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 1:13 ص

قال المخرج خالد يوسف، إن عودته إلى مصر مرة أخرى لن تغير من قناعاته، معلقًا: «أنا كما أنا لم أتغير وأعبر عن أفكاري سينمائيًا».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنه كان يعبر عن أفكاره سينمائيًا ما قبل عام 2010، قائلًا إنه دُفع لدخول البرلمان بسبب وجوب قيامه بدور نيابي.

وذكر أنه ممن تصدروا الصفوف في 25 يناير و30 يونيو، متابعًا: «لن أتغير ما أعترض عليه أقوله وما يعجبني أشيد به وأنا إنسان حر في بلد حر، وإذا هناك ضريبة ستدفع سأدفعها».

وتابع: «أما كما قال الإخوان إنني عملت صفقة للعودة فهو غير صحيح، أنا لا راجع للدخول في حزب مستقبل وطن»، ليقاطعه الإعلامي عمرو أديب: «وماله حزب مستقبل وطن».

وأوضح «يوسف» بقوله: «كنت معارضًا وعبرت عما أرغب في التعبير عنه وسأظل أعبر، مش عاوز أشتغل في السياسة زهقت من السياسة، هناك 10 سنوات قضيتها كمهمة وطنية ودفعت الثمن وسأعود للعمل بالفن وأعبر عن أفكاري، وسأظل على مبادئي منحاز للحرية والقضايا القومية الكبرى».

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