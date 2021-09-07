تأجيل محاكمة حسام بهجت في اتهامه بإهانة الوطنية للانتخابات لـ 2 نوفمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى اتهامه بإهانة الهيئة الوطنية للانتخابات بتدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر العام الماضي، لجلسة 2 نوفمبر المقبل؛ للاطلاع وتقديم المستندات.

وطالب دفاع المتهم من هيئة المحكمة، أجلا للاطلاع وتصوير مستندات القضية.

ويواجه بهجت (مخلي سبيله) 3 اتهامات فى القضية التي تحملت الرقم 1834 لسنة 2021 حصر جرائم اقتصادية، أولها أنه أهان بالكتابة، علنًا، الهيئة الوطنية للانتخابات؛ بأن نشر على صفحتيه الخاصتين على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، عبارات وألفاظًا، انطوت على تلك الإهانة؛ بأن تضمنت طعنًا في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن أعمالها بشأن الإشراف ومتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 قد تضمنت تزويرًا أدى إلى مغايرة في نتيجة الانتخابات المعلنة.

كما يواجه اتهاما بنشر بسوء قصد عن طريق صفحاته الخاصة على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، منشورات تضمنت أخبارًا وإشاعات كاذبة، مفادها تزوير الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2020، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلا عن أن اتهام بأنه أنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بقصد ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.