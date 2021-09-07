مقتل جندي تركي في هجوم لمسلحين أكراد شمالي سوريا

لقى جندي تركي حتقه، وأصيب 4 آخرون، في هجوم انتقامي نفذه مسلحون أكراد شمالي سوريا، اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام محلية وجماعات مراقبة.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن القوات التركية شنت أولا هجوما قويا بالمدفعية على بلدتي تل رفعت والشيخ عيسى الخاضعين لسيطرة الميليشيات الكردية في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وردت قوات لمسلحين أكراد سوريين فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء بقصف قاعدة عسكرية تركية في قرية "اليشلي" بريف مدينة الباب، بحسب المرصد.



وذكرت وكالة أنباء "ديميرورن" التركية، أن القصف جاء من مدينة منبج التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية شرقي الباب. وأكدت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.



وتخضع منطقة الباب في سورية، شمال شرق حلب، لسيطرة تركيا منذ عام 2016 عندما استولت على بلدات على طول الحدود السورية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي جماعة مسلحة صنفتها الحكومة التركية كمنظمة إرهابية على صلة بالمتمردين الأكراد داخل تركيا.