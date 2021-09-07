ضبط أكثر من 19 ألف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية بدون ترخيص بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 19 ألفا و300 نسخة من كتب دراسية خارجية، بدون تصريح في إحدى المكتبات بالقاهرة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام مسئولي مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة بتخزين كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات؛ جرى استهداف المكتبة المشار إليها، حيث تم التقابل مع عامل بالمكتبة وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط 19 ألفا و300 نسخة من كتب دراسية خارجية بدون تصريح من الجهات المختصة.

وبمواجهة العامل بما أسفر عنه الضبط والتفتيش؛ أقر بأن المسئول عن تلك المخالفات مالك المكتبة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.