الداخلية العراقية تعتقل قياديا بتنظيم داعش في ديالي شرق البلاد

أعلن وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، اعتقال قيادي في تنظيم داعش الإرهابي، كان متورطا بارتكاب جرائم قتل في محافظة ديالى شرقي البلاد.



وقال الغانمي، في بيان أوردته قناة السومرية الإخبارية، إن عناصر الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية تمكنت من اعتقال أحد قيادات عصابات داعش الإرهابية، وهو من المجرمين المتورطين بقتل العديد من أبناء قرية (الخويلص) في محافظة ديالى في العام 2007 وحاول التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية"، مضيفا أن "القصاص العادل من هذا الإرهابي سيكون حاسما".