محافظ أسوان يؤكد اهتمام الرئيس السيسي ببناء الإنسان المصري

أكد محافظ أسوان أشرف عطية اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري من خلال تكثيف الوعي والإدراك بكل التحديات الجسام الحالية، وهو الذي يتوازى مع المعرفة والفهم المجتمعي لحجم الإنجازات التي تشهدها مصر من أجل بناء دولة قوية تتواكب مع تطلعات المصريين.



جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، فعاليات اللقاء الفكري (معًا من أجل صعيد مصر .. رؤية حول بناء الوعي لمواجهة التحديات الراهنة)، والذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.



وقال عطية إن القيادة السياسية أدارت الدولة وعبرت بها إلى آفاق المستقبل الذي يلبي احتياجات ومطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن بشائر النماء والعمران تظهر جليًا بالمشروعات الجارية وغير المسبوقة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، ومنظومة التأمين الصحي الشامل ومشروعات تحيا مصر، وإحلال وتجديد البنية الأساسية والتطوير والتجميل، علاوة على تنفيذ العديد من المحاور التنموية والطرق والكباري وتطوير العشوائيات.



وأضاف أن انعقاد هذا الملتقى يعكس الدور المجتمعي البناء الذي تقوم به الهيئة الإنجيلية في كل ربوع مصر وفي مقدمتها المحافظة من خلال الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى الجرمانية وغيرها من الخدمات الاجتماعية والإنسانية، فهي شريك أساسي بمنظومة العمل العام داخل أسوان.



من جهته، وجه القس أندريه زكى الشكر لمحافظ أسوان لاستضافة المؤتمر، معربًا عن تقديره لجهوده في تنمية وتطوير أسوان، لافتًا إلى أن الدولة تدرك جيدًا أن بناء الوعي هو الأساس الذي تنطلق منه جهود التنمية كافة، وأن العلاقة بين التنمية والوعي علاقة ديناميكية وتفاعلية، فالتنمية تعزز جهود بناء الوعي للمحافظة على جهود التنمية ومكتسباتها.



وقال إن الصعيد يعد مهد الحضارة المصرية العظيمة، فمن هنا انطلقت الحضارة التي لا تزال آثارها باقية شامخة شاهدة على عصر كانت مصر فيه رائدة في بناء الوعي وسابقة في صناعة الحضارة الإنسانية.



وأضاف أن الدولة المصرية تدرك جيدًا أن بناء الوعي هو الأساس الذي تنطلق منه جهود التنمية كافة، وأن العلاقة بين التنمية والوعي علاقة ديناميكية وتفاعلية، فالتنمية تعزز جهود بناء الوعي، والوعي يحافظ على جهود التنمية ومكتسباتها.



وبدوره، قال الدكتور خالد عكاشة إن أهمية دولة 30 يونيو تظهر في مجهودات الدولة المصرية في عملية بناء الوعي في ظل ظروف شديدة الصعوبة بجانب معركتها مع الإرهاب، ويمكن رصد ذلك في ما يحدث من حولنا في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، حتى أصبحت مصر قيمة استراتيجية هامة بالمنطقة.



ومن جانبه، أوضح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، أنه على الرغم من ظاهرة الأوطان الطاردة لشعوبها والتي نرصدها من حولنا، نجد عظمة الشعب المصري الذي انتفض من أجل استرجاع دولته ووطنه على الرغم من أية صعوبات وضغوط يتعرض لها، ولكن كانت قيمة الوطن أقوى في مكونات الشخصية المصرية، والتي ساندتها الدولة المصرية بمقوماتها المدنية والدستورية.