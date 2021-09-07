معهد الفلك يصدر بيانا توضيحيا حول خروج القمر الصناعي الماليزي ميسات -3 الخارج عن مداره

أجرى الفريق البحثي بالمعهد القومي للبحوث الحسابات المدارية ومخططات رصد القمر الماليزي ميسات -3 والمنطقة المحيطة به، حيث نجح الفريق في الحصول على أرصاد ناجحة للقمر الصناعي.



يأتى ذلك في إطار الرصد والمتابعة الدورية لحزام أقمار الاتصالات بصفة عامة والأقمار المصرية بصفة خاصة من محطة الرصد البصري للحطام الفضائي والأقمار الصناعية بالقطامية والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، وفى ضوء الاستراتيجية المصرية للبحث العلمى 2030.



وأوضح المعهد أن نتائج الرصد وتحليل البيانات أظهرت بداية استقرار مدار القمرالصناعي عند نصف القطر المدارى 42268 كم، وقد بينت الحسابات المدارية الناتجة من الارصاد المأخوذة من محطة رصد الحطام الفضائي بالقطامية وجود القمر الروسيYamal-601 بالقرب منه بفارق 30 ثانية قوسية في المطلع المستقيم، وبدراسة احتمالية التصادم بينهما اتضح وصولهما لأقرب نقطة بينهما في المدارعلي مسافة 136كم في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم 31- 8- 2021.



وتابع المعهد: استمر هذا التقارب لمدة ساعتين وتم عمل الارصاد مساء يوم 31 والتأكد من بدأ ابتعادهما دون أن يدخلا في احتمالية تصادم مؤكدة. وسيتم خلال الفترة المقبلة أخذ رصدات بصفة دورية لمتابعة مدار القمر ميسات -3 والمنطقة المحيطة به.



وبحسب المعهد بدأ ظهور مشكلة في مدار القمر ميسات -3 في 21 يونيو الماضي، مما أدى إلى تعطيل الخدمة لعملائه وتمت محاولة إخضاعه للسيطرة الأرضية في 24 يونيو لكنها لم تعمل طويلا، وقد تم اطلاق ميسات -3 في 11 ديسمبر 2006 من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان في الموقع المداري 91.4 شرقاً وبلغت كتلة القمر وقت الاطلاق 4766 كجم.



والجدير بالذكر بأن المعهد مستمر في عمليات الأرصاد من خلال المحطات البحثية وعلى رأسها محطة القطامية والتي تم تدشينها خلال العام 2020 لتكون اول محطة من هذا النوع في شمال افريقيا والشرق الأوسط لرصد الحطام الفضائئ.