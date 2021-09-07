 إثيوبيا تفوز على زيمبابوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال - بوابة الشروق
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إثيوبيا تفوز على زيمبابوي في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 6:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 6:55 م

فاز منتخب إثيوبيا على ضيفه منتخب زيمبابوي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التي تقام العام المقبل في قطر.

ويدين المنتخب الإثيوبي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أسشالو تاميني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في االدقيقة الخامسة من ركلة جزاء.

وحصد منتخب إثيوبيا أول ثلاث نقاط له في التصفيات، حيث سبق له الخسارة أمام غانا بهدف نظيف، فيما توقف رصيد منتخب زيمبابوي عند نقطة واحد حصدها من التعادل في الجولة الأولى مع جنوب أفريقيا سلبيا.


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