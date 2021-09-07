أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية دير العذراء بمركز سمالوط، وذلك خلال يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصاً على سلامتهم وصحتهم.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.