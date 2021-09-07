كوبا أول دولة تبدأ تطعيم الأطفال فوق العامين ضد كورونا

أصبحت كوبا أول دولة في العالم تلقح الأطفال الذين تزيد أعمارهم على العامين ضد فيروس كوفيد-19 باستخدام لقاحين محليي الصنع.

وذكرت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية أن كوبا تهدف إلى تطعيم جميع أطفالها قبل إعادة فتح مدارسها المغلقة بصورة شبه متواصلة منذ مارس 2020.



وذكرت السلطات الصحية في كوبا أنه خلال شهر سبتمبر الجاري، سيتم تطعيم جميع الأطفال الكوبيين الذين تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 18 عامًا بالجرعة الأولى ، وسيكون لديهم المخطط الكامل (ثلاث جرعات) بحلول نوفمبر المقبل، وهو أمر ضروري لبدء الدروس وجهًا لوجه.

وبدأت السنة الدراسية الجديدة في كوبا أمس، ولكن من المنازل عبر برامج تلفزيونية تعليمية كون خدمة الإنترنت غير متوفرة في غالبية المنازل.



وبعدما أنجزت التجارب السريرية على القاصرين باستخدام لقاحي عبد الله وسوبيرانا، بدأت كوبا حملتها لتلقيح الأطفال يوم الجمعة، بدءاً بأولئك الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً.



وانطلقت أمس الاثنين حملة تلقيح الفئة العمرية 2 - 11 سنة في ولاية سيينفويجوس وسط البلاد.



يذكر أن غالبية المدارس في كوبا مغلقة منذ مارس 2020، وأعيد فتحها لبضعة أسابيع في نهاية العام الماضي قبل أن تعاود إغلاق أبوابها يناير الماضي.



وأعلنت الحكومة الكوبية أنها ستعيد إعادة فتح المدارس بشكل تدريجي، في أكتوبر ونوفمبر، لكن فقط بعد تلقيح جميع الأطفال.