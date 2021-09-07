بريطانيا: الحكم بسجن ألماني لنشره دعاية لداعش

أصدرت محكمة في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، حكما بسجن ألماني لمدة تزيد عن ثلاثة أعوام (40 شهرا) بسبب نشره دعاية لتنظيم (داعش).



ويتعين على المدان أن يقضي في السجن ثلثي هذه المدة على الأقل.



كان الشاب الألماني، 23 عاما، تبادل مع صديق له على خدمات الرسائل مقاطع فيديو لعمليات إعدام جماعية وحشية وهجمات بالقنابل وأعلام لداعش قبل أن تضبطه الشرطة في أكتوبر الماضي في مطار ستانستيد في لندن وتكتشف المحتويات الموجودة على هاتفه المحمول.



كان الشاب قد قضى حوالي ستة شهور عند معارف له في لندن.



وكان المتهم اعترف بهذه الوقائع قبل بضعة شهور.



من جانبه، وصف محامي المتهم موكله بأنه شاب غير ناضج لم تكن لديه نية لنشر المواد الدعائية على نطاق واسع وقال إن موكله نأى بنفسه عن هذه الوقائع في الوقت الراهن.