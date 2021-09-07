الخطيب يهنئ «تنس طاولة الأهلي» بالبطولة الإفريقية

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على تهنئة لاعبتي الفريق الأول لتنس الطاولة مريم الهضيبي وهنا جودة، وذلك عقبفوزهما بالمركز الأول والمركز الثاني في البطولة الإفريقية لتنس الطاولة، التي تستضيفها الكاميرون، في نهائي أهلاوي خالص أقيم مساء اليوم.

وأشاد الخطيب بالجهد الكبير والأداء المتميز لتنس طاولة الأهلي، والروح العالية، وإصرار لاعبات النادي على تحقيق اللقب الإفريقي، مشيرًا إلىأن إقامة نهائي إفريقيا بين أبناء الأهلي تعكس التفوق الواضح لقطاع تنس الطاولة في النادي، مما يدفعهم إلى تحقيق المزيد من البطولات فيالمرحلة المقبلة.