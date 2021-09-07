صيدلة حلوان تنظم تدريبا عمليا للطلاب على ممارسة التغذية العلاجية

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نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان تدريب عملي للطلاب للتغذية العلاجية وذلك بالتعاون مع واحدة من كبري شركات التغذية العلاجية في العالم، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية.

يأتي هذا التدريب في إطار جهود الكلية لتهيئة خريجييها لسوق العمل وإكسابهم المهارات المطلوبة.

شمل التدريب التعريف بالمفاهيم الأساسية في التغذية العلاجية ودور الصيدلي الإكلينيكي داخل وحدة التغذية العلاجية ووحدة التركيبات الغذائية بالمستشفى، وسوف يستكمل التدريب داخل وحدات التغذية العلاجية ببعض مستشفيات القاهرة

وأشار الدكتور ماجد نجم إلى حرص الجامعة علي توفير التدريب الملائم للطلاب، واهتمامها بالتعاون مع الشركات والمصانع لتوفير الخبرة العملية لطلابها في جميع المجالات، لتدريب الطلاب بما يواكب احتياجات سوق العمل ومتطلباته المختلفة والتي تتطور بصورة مستمرة.

وأوضح الدكتور سامح سرور أهمية التدريب العملي كجزء أساسي من البرنامج الدراسي للطلاب.

وأضاف أن مجال التغذية العلاجية يعد من المجالات الواعدة والهامة حيث تعمل وزارة الصحة علي إنشاء وحدات تغذية علاجية داخل كل مستشفياتها، وأن التعاون مع واحدة من كبري الشركات العاملة في المجال داخل مصر والعالم يتيح للطلاب تدريب علي مستوي عالي يسهم في رفع مهاراتهم وإكسابهم ميزة نسبية داخل سوق العمل.