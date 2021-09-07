خبراء بيانات: لقاحات كورونا ستلبي الطلب العالمي قريبا

قالت شركة متخصصة في تحليل البيانات اليوم الثلاثاء، إنه بنهاية سبتمبر الجارى، سيكون لدى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لقاحات ضد فيروس كورونا متاحة لتتمكن تلك الدول من تقديم 500 مليون جرعة إلى دول أخرى دون التأثير على حملات التطعيم فيها.



كما توقعت شركة "ايرفينيتي" التي تتخصص في بيانات الشركات والعلوم إن لقاحات فيروس كورونا ستظل متاحة بدرجة أكبر مع انتاج 12 مليار جرعة لقاح بنهاية العام الجاري 2021.



وذكرت الشركة إن نحو نصف هذا العدد ستنتجه شركات صينية والنصف الآخر ستنتجه شركات غربية. وفي الوقت الحالي، تم تطعيم نحو ثلث سكان العالم بجرعتي اللقاح المضاد للفيروس.



وتظهر البيانات الجديدة أن اللقاحات فعالة للغاية ضد العدوى وخاصة الأمرض الخطيرة، وفقا للشركة. كما أنها فعالة أيضا في مواجهة السلالة دلتا المتحورة الأكثر عدوى من فيروس كورونا.