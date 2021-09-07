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فيديو.. العشرات من النساء تشاركن في مظاهرات كابول

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 5:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 5:38 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد انطلاق مظاهرات عديدة في العاصمة الأفغانية كابول دعما للمعارضة «جبهة المقاومة الوطنية» في بنجشير وتنديدا بالتدخل الباكستاني، وسط إطلاق نار من مسلحي طالبان.

وأظهرت مقاطع الفيديو المظاهرات والحشود، وضمت نساء في صفوفها، التي عمت العاصمة كابول، وسط إطلاق كثيف لمسلحي حركة طالبان النار في الهواء، في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات تحمل شعار «تحيا المعارضة، الموت لباكستان»، وأظهر أحد المقاطع مجموعة من النساء حوصرن في موقف للسيارات قرب أحد البنوك بعد تجمهرهن قرب القصر الرئاسي في كابول.

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