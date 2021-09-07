المشدد 10 سنوات لسكرتير تنفيذ جلسة الجنح المستأنفة بنيابة كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وبسكرتارية محمد رضا، حضوريًا، بمعاقبة سكرتير تنفيذ جلسة الجنح المستأنفة بنيابة كفر الشيخ الكلية، بالسجن المشدد 10 أعوام لما أسند إليه، بشأن اختلاسه مبلغا ماليا من عهدته، وإلزامه برد المبلغ المختلس، وتغريمه غرامة مساوية لقيمة ما اختلسه، وعزله من وظيفته، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 11739 لسنة 2020 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3643 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وتعود التفاصيل عندما اتهمت النيابة العامة سكرتير تنفيذ جلسة الجنح المستأنفة بنيابة كفر الشيخ الكلية، بأنه في غضون الفترة من 2014 إلى 2016، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، اختلس المبلغ المالي 644 ألفًا، و40 جنيهًا قيمة 480 قسيمة سداد للغرامات المحكوم بها، والمملوكة لجهة عمله، وذلك بعدم توريدها لخزينة محكمة كفر الشيخ الابتدائية، وتحصيلها لنفسه.

كما اتهمته النيابة بأنه في ذات الزمان والمكان ارتكب جريمة تزوير محررات جهة عمله، وهي 480 قسيمة سداد، وذلك بطريق الاصطناع ليثبت بها سداد المحكوم عليهم بالغرامات للمبالغ المحكوم بها، وقدمها لجهة عمله وهي مزورة، وذلك بتقليده خاتم شعار الجمهورية الخاص بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وتقليد إمضاء بعض موظفي المحكمة.