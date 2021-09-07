 القومي للسكان ينظم ندوته الرابعة لرفع الوعي المجتمعي بدمياط - بوابة الشروق
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القومي للسكان ينظم ندوته الرابعة لرفع الوعي المجتمعي بدمياط

مقر محافظة دمياط
مقر محافظة دمياط
حلمي ياسين
نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 11:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 11:11 م
واصل  المجلس القومي للسكان بدمياط، برئاسة ياسمين جوهر، ندوته الرابعة "مبادرة شباب مصر" ضمن خطة رفع الوعي المجتمعي بالمحافظات، برعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتعاون مع جامعة دمياط، ومديرية الشباب والرياضة، وذلك في مركز المبرة في مدينة فارسكور، وبحضور 60 شابة وشاب، في سن 18 حتى  40 عاما، منقسمة على مجموعتين. وبحضور  همت مصطفى مسئولة المركز.

وأوضحت  ياسمين جوهر، مدير المجلس القومي للسكان في محافظة دمياط، المشكلة السكانية وآثارها السلبية على التنمية، مستشهدة بكلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تواجه خطرين كبيرين، هما الإرهاب والمشكلة السكانية، وذلك يمنع مصر من التقدم، كما تضمنت الندوة، فقرة عن الصحة الإنجابية والزواج أقل من السن " 18سنة" وتم التطرق لتنظيم الأسرة.

كما تناولت  توعية من خطر الإصابة من فيرس كورونا وأعراضه، و طرق العدوى، وطرق الوقاية وأنواع اللقاح المتوفرة، و تفاعل  الحضور بشكل جيد مع ماطرحه المحاضرين.

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