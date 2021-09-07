تقرير إيطالي: الإفراج عن الساعدى القذافى يصب فى اتجاه صنع السلام بليبيا

كشفت مجلة «فورميكى» الإيطالية أن إطلاق سراح الساعدى القذافى، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، جاء نتيجة اتفاق سياسى مكتوب بالفعل وهو جزء من مسار المصالحة وعملية الاستقرار الجارية فى ليبيا.

واعتبرت المجلة الإيطالية أنه كان هناك بالفعل اتفاق لإرضاء عائلة القذافى، فى الوقت الذى قرر فيه منتدى الحوار السياسى الليبى تعيين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسى.

ورأت المجلة أن الافراج عن الساعدى ساعد رجال القذافى على الاندماج فى اللعبة السياسية، وأن العملية تم تفعيلها فى إطار المنظور العام للمصالحة الليبية الداخلية، كما أنها تعد جهدا فى اتجاه صنع السلام مع الماضى.

كان رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، أعلن، مساء أمس، رسميا، انطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة فى ليبيا.

وهنأ المنفى، أبناء الشعب الليبى، بهذه المناسبة، مثمنا جميع الجهود التى بذلت فى سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه من مصالحة، فى إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، ومن ضمنهم الساعدى القذافى، نجل العقيد الليبى الراحل معمر القذافى وسكرتيره الخاص أحمد رمضان، و6 مسئولين فى نظامه السابق، امتثالا لأوامر قانونية سابقة من المحاكم الليبية.

وأكد المنفى، بحسب مكتبه الإعلامى، أن هذه القرارات ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبى من أجل طى صفحات الماضى المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته.

وبارك المنفى للأمة الليبية، انطلاق أولى خطوات المصالحة الوطنية التى تُمثل الرغبة الحقيقة لدى الجميع لطى الماضى وتجاوز الخلافات، داعيا الليبين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون.

من جهتها، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عمليات الإفراج «خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتطورا إيجابيا يمكن أن يسهم فى تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وفى تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر».

وأثنت البعثة، فى بيان، على جهود الحكومة الليبية والمجلس الرئاسى والسلطات القضائية، وكررت دعوتها للإفراج الفورى عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفى فى مرافق الاحتجاز بجميع أنحاء ليبيا.