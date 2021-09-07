علي زين يتوج باللقب الثاني مع برشلونة الإسباني لكرة اليد

توج علي زين لاعب نادي برشلونة الإسباني ومنتخب مصر لكرة اليد بلقب كأس سوبر كتالونيا مع فريقه برشلونة بعد الانتصار على نادي جرانوليريس بنتيجة 36-26 وذلك بعد أيام قليلة من التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني

وشارك علي زين في اللقاء وقدم أداء جيد ليتوج بثاني ألقابه مع النادي الكتالوني.

وأعلن نادي برشلونة الاسباني، يوم السبت 3 يوليو الماضب، تعاقده مع نجم المنتخب المصري على زين، بعقد لمدة موسم مع خيار التجديد لموسم اخر.

وكان قد تعرض على زين، خلال مواجهة المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره الفرنسي في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية، لشرخ في اليد اليمني خلال مشاركته في المباراة، واحتل المنتخب المصري المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية بعد خسارته امام المنتخب الاسباني.

وأعلن على زين انه سيرتدي الرقم 90 مع النادي الكاتالوني في الموسم الجديد.

وكتب النادي الكتالوني عبر موقعه أن علي زين سيعطي عمقًا أكثر لمركز الجناح الأيسر في الهجوم والدفاع على حد سواء، فهو مدافع جيد ويتميز بتسديداته القوية في الهجوم والقدرة على التهديف.