انطلقت بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء فعاليات الأتوبيس الطائر الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بقنا تحت شعار "محطات في حياة كريمة" من أمام ديوان عام محافظة قنا، والذي يهدف إلى تنمية الوعي القومي لدى الطلاب بالمشروعات التي تنفذ على أرض الواقع بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتنمية جميع القطاعات الخدمية في قرى الريف المصري.

جاء ذلك بحضور كل من محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأعضاء اتحادات طلاب المدارس والمعلمين بقنا.

وأوضح محافظ قنا، أن الأتوبيس الطائر سوف يجوب الخمسة مراكز المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة، خلال الفترة من 7 إلى 22 سبتمبر الجاري، على أن يبدأ الأتوبيس رحلته من مركز دشنا ومنها إلى فرشوط ثم قوص وأبوتشت، والوقف من خلال عمل زيارات ميدانية لمشروعات المبادرة التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أهمية هذه المبادرة الرئاسية الشاملة، والتي سوف ينعكس مردودها الإيجابي على مختلف القطاعات الخدمية.