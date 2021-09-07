رئيس جامعة أسيوط يشيد بدعم القيادة السياسية لإنشاء مستشفى الإصابات الجامعي

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن وحدة الإصابات تعتبر مثالًا لإنتاج العمل الجماعي المتراكم على مدى سنوات طويلة منذ نشأتها عام 1986، والجاري العمل لنقلها إلى المستشفى الجديدة، حيث شهدت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة دفعة كبيرة من الحكومة المصرية والقيادة السياسية.



وأشاد الجمال بدعم القيادة السياسية والحكومة في إنشاء مستشفى الإصابات الجامعي الجديد على مستوى عالمي، والمقرر افتتاحه خلال الشهور القادمة، بميزانية تبلغ حوالي 875 مليون جنيه، حيث يمثل المستشفى دفعة كبيرة لخدمة الإصابات في جمهورية مصر العربية، بطاقة استيعابية 500 سرير و33 غرفة عمليات، وليس فقط لمضاعفة حجم العمل، ولكن لما تضمه من إمكانيات لوجستية وإمكانيات ضخمة وإمكانية بث المباشر من داخل غرف العمليات لأي مكان في العالم، وكذلك مراكز تدريب مجهزة.



جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة في فعاليات حفل تكريم الدكتور أسامة فاروق أستاذ جراحة العظام، والمدير التنفيذي لمستشفى الإصابات الجديدة، وتكريم عدد من العاملين بوحدة الإصابات بالمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات أسيوط الجامعية، و الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى، والدكتور محمد عبد الباسط نائب المدير لشئون الإصابات، والمستشار وليد حنفي المستشار القانوني للمستشفيات الجامعية، ولفيف من الأطباء والمتخصصين في مختلف التخصصات الطبية وبمشاركة الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالوحدة.



وفي نفس السياق، أكد رئيس جامعة أسيوط دور العاملين ومساهمتهم في إنجاح تحويل وحدة الإصابات إلى أكبر مستشفى للإصابات، وعلى رأسهم الدكتور أسامة فاروق، والذي ساعد في التطوير الإداري والفني، من تدريب وتأهيل وتنظيم العمل وتطوير الإمكانيات للعمل بصورة جيدة على مدى سنوات طويلة، منذ أن كان مدرسا بالقسم وما زلنا نتوقع منه الكثير والكثير من العطاء والجهد.



وأوضح الدكتور علاء عطية فخره واعتزازه بالعمل في وحدة الإصابات منذ عام 2005 وحتى 2020، مضيفًا أن وحدة الإصابات مصنع الرجال فهي مثل الجندي والضابط في الحروب ليس همه سوى الانتصار على المرض وشفاء المريض لما يتحملوه العاملين بها، من استقبال والتعامل مع الحالات الحرجة وحالات الطوارئ، مؤكدا دعم إدارة الجامعة وإدارة المستشفيات الجامعية اللا محدود؛ لدعم وتطوير وحدة الإصابات حتى أصبحت الجامعة تمتلك أكبر مستشفى تخصصي للإصابات.



ووجه الدكتور أسامة فاروق الشكر والتقدير لكافة الحضور المشاركين في الحفل، والذي يعد لفتة إنسانية طبية من إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال، أن من يستحق التكريم كافة الأطباء المتعاقبين على رئاسة الوحدة، بالإضافة إلى كافة العاملين بوحدة الإصابات من الأطقم الطبية وأطقم التمريض والعاملين، والذين كانوا على قدر وتحمل المسئولية التي كانت على عاتقهم لخدمة المرضى، وباعتبارهم الشريك الأساسي في تطوير الوحدة حتى أصبحت من أكبر المستشفيات المتخصصة، والتي اختيرت كأحد المستشفيات النموذجية التي يراعيها برنامج السيد رئيس الجمهورية.



وتقدم الدكتور محمد عبد الباسط، بالإنابة عن جميع العاملين بوحدة الإصابات، بالشكر إلى جميع الحاضرين لحفل التكريم الخاص بوحدة الإصابات، موضحًا أن الوحدة كانت ولا زالت مستمرة في خدمة وعلاج مرضى الإصابات بصعيد مصر، وذلك منذ إنشاءها في أبريل 1989 بطاقة سريرية مقدراها 7 أسرة ملحق بها غرفتين للعمليات، وأصبحت الطاقة الاستيعابية للوحدة 230 سريرًا.



وأوضح عبد الباسط أن متوسط عدد حالات التردد خلال السنوات الماضية حوالى 40 ألف حالة سنويا، بينما وصل متوسط حالات الدخول حوالي 15 ألف حالة سنويا، ومتوسط حالات العمليات 950 حالة شهريا بإجمالي 11400 عملية سنويا، موجهًا الشكر إلى الدكتور أسامة فاروق لتفانيه وإخلاصه في العمل منذ توليه العديد المناصب كمدير لوحدة الإصابات من 2008 إلى 2011، ومديرا لمستشفى أسيوط الجامعي من 2011 إلى 2013، ومدير لوحدة الإصابات بقسم العظام 2014، ونائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية 2015، والمدير التنفيذي لمستشفى الإصابات الجديدة 2018/2019 وممثل للجنة الاستشارية للجمعية الدولية لتثبيت الكسور العظام 2021.