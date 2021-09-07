«آبا» تطرح تذاكر لعرض لم الشمل الافتراضي في لندن

رغم أن مكان الحفل لا يزال قيد الإنشاء، بدأت مبيعات التذاكر لحفل "فوياج"، وهو عرض لم شمل لفرقة البوب السويدية الشهيرة "آبا"، والذي طال انتظاره، ويقام الحفل في لندن.

وتتراوح أسعار تذاكر العرض في أي مكان بين 32 و367 جنيها إسترلينيا (44 و508 دولارات) ويشمل سعر التذكرة مبيت ليلة بأحد الفنادق.

وأعلن النجوم السويديون، الذين حققوا نجاحا هائلا في سبعينيات القرن العشرين، الأسبوع الماضي أنهم سوف يعودون أخيرا إلى المسرح معا، رغم أن اللقاء سيتم باستخدام تقنية الصور ثلاثية الأبعاد.

ويجري حاليا بناء مكان جديد تماما في لندن من أجل العرض المعقد من الناحية التقنية، والذي سوف يفتتح في 28 مايو المقبل.