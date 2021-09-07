ضبط 22 ألف لتر سولار مدعم بمخزن غير مرخص في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، من ضبط 22 ألفا و220 لتر سولار مُدعم، داخل مخزن "بدون ترخيص" قبل بيعه في السوق السوداء، والتربح من فارق السعر، وقدرت قيمتها المالية بـ149 ألف و985 جنيهًا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، حول قيام المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص"، بحيازة كمية كبيرة من السولار المُدعم، بقصد التربح.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بداخله على المضبوطات، مُعدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتربح من فارق السعر.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الثلاثاء، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.