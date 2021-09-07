إيران تسجل 635 حالة وفاة و27138 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 635 حالة وفاة و27138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة، اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 5 ملايين و184 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 111892 حالة وفاة.

وذكرت أن 7606 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز 4 ملايين و422 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".

وبدأت إيران تسجيل تراجع طفيف في إصابات كورونا بعدما شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في الإصابات والوفيات من جراء تفشي السلالة دلتا سريعة العدوى.