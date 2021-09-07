وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمستوردين بعد حديثه عن تطبيق المعايير الأوروبية في الاستيراد وعدم السماح بدخول أي بضائع غير مستوفية للشروط إلى المواطنين، قائلا: "مش هغلّبك معايا وتحصل الحاجات اللي كانت بتحصل قبل كده، وطورنا المنظومة المالية بالكامل وباتت مميكنة لتحقيق الشفافية وتحييد العمل البشري".

وأكد السيسي، أن التحول إلى الميكنة في الجمارك والضرائب يحقق عدة أمور جيدة ويمنع أمورا كثيرة يعاني منها المواطنين، مؤكدا: "حاجات كتير المواطنين بيعانوا منها مش هتكون موجودة وهنقضي على الفساد".

وأشار إلى تطبيق نظام يقضي بالموافقة أو عدم الموافقة على شحنات الاستيراد قبل شحنها إلى مصر وفحص ما إذا كانت مستوفية للمعايير أم لا، حتى لا تصل إلى مصر ويتم وضعها في الميناء بدون جدوى.

واستطرد: "لما النظام دا موجود في العالم مش موجود عندنا ليه، يبعتلي الشحنة قبل ما يجي وياخد الموافقة أو لا قبل ما تتشحن، بدل ما تيجي في الميناء وتتساب، البضاعة قبل ما تتشحن من البلد المصدر يبقى عارف إنها مش هتدخل (إذا كانت غير مستوفية للمعايير)".

وأوضح أن البعض قد يراه نظاما صعبا لكن هذه الإجراءات موجودة في جيمع البلاد المتقدمة، متابعا: "هم سبقوا وإحنا بنحاول نحصلهم للتيسيير على الناس ونضمن أن البضائع موافقة للمعاير، والسيطرة على الحاجات اللي فيها مخاطر".