كوبا تبدأ في تطعيم الأطفال من سن عامين إلى 11 عاما ضد كورونا

بدأت كوبا فى تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 11 عاما ضد مرض كوفيد-19.

وأعلن المجلس المحلي لمدينة سينفيوجوس، وشركة المستحضرات الدوائية الحكومية "بيوكوبافارما"، يوم أمس الإثنين، أن أول مجموعة من الأطفال في هذه الفئة العمرية تم تطعيمها بلقاح سوبيرانا- 02، الذى تم تصنيعه في كوبا، وذلك في روضة أطفال أميجويتوس ديل جرانما بمدينة سينفيوجوس بوسط البلاد.

وكان مركز المراقبة الحكومى للأدوية والأجهزة الطبية في كوبا، قد منح فى الأسبوع الماضى لقاح سوبيرانا- 02، موافقة طارئة لتطعيم الأطقال به من سن عامين فما فوق.

وتتمتع كوبا بخبرة واسعة في تطوير اللقاحات. ففي يوليو الماضى، تم فى كوبا ترخيص اللقاح "عبدالله"، وهو أول لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، يتم تطويره في أمريكا اللاتينية، تلاه لقاحان آخران هما سوبيرانا 02 وسوبيرانا بلس.

ومع ذلك، فإن الدراسات التي أجريت على لقاحات كورونا الكوبية لم يتم تقييمها بشكل مستقل بعد.