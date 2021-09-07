محامي برلسكوني يطلب تأجيل جلسة استماع بحق موكله

قال محامي الدفاع الإيطالي، الذي يتولى الدفاع عن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، اليوم الثلاثاء، إنه طلب من المحكمة تأجيل جلسة استماع في قضية موكله.



وذكر محامي برلسكوني في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الطلب قد تم تقديمه.



وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، يتعين على المحكمة الآن أن تقرر ما إذا كانت ستؤجل موعد الجلسة.



وأصيب برلسكوني بكوفيد- 19 قبل عام، ومنذ ذلك الحين يعاني من آثار الفيروس على المدى الطويل. وتم إدخاله مرارا إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو لإجراء فحوصات.



وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع في الأصل غدا الأربعاء في محاكمته بتهمة رشوة الشهود.



ويواجه برلسكوني أيضا تهما مماثلة في سيينا، في إجراءات تتعلق بمحاكمة سابقة بشأن "حفلات بونجا بونجا" الماجنة مع الفتيات.



وتم بالفعل إعادة جدولة مواعيد جلسات المحكمة عدة مرات من قبل بسبب صحة برلسكوني.