رئيس فولكس فاجن يحذر من استمرار أزمة نقص الرقائق لسنوات

حذر هربرت ديس الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن من أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات الحالية قد تستمر لسنوات مقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للانباء أن شركات السيارات كانت تعتقد في البداية أن أزمة نقص الرقائق ستكون في النصف الأول من العام الحالي، ولكنها الآن مستمرة في الربع الثالث من العام، في حين أصبح رؤساء شركات السيارات في ألمانيا يتحدثون عن استمرارها لسنوات.

وقال دايس "قد نظل نعاني من نقص الإمدادات خلال الشهور المقبلة وربما حتى لسنوات مقبلة بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على أشباه الموصلات".

وأضاف أن "إنترنت الأشياء تنتشر وزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الرقائق الإلكترونية ستستغرق وقتا. وقد تستمر عنق الزجاجة للشهور أو حتى للسنوات المقبلة".

كان الرئيس التنفيذي لشركة دايملر الألمانية للسيارات، أولا كيلنيوس، قد صرح بأنه يتوقع بعض الانفراج في أزمة أشباه الموصلات لكن دون انتهائها.

وقبل انطلاق فعاليات معرض ميونخ للسيارات، قال كيلنيوس مساء أمس إن عمليات الإغلاق الأخيرة في ماليزيا أثرت على مرسيدس بنز في الربع الحالي "والموقف متقلب".

وأضاف كيلنيوس أنه يأمل أن يتحسن الوضع في الربع الأخير، مشيرا إلى أن الطلب على أشباه الموصلات سيظل أكبر من الطاقة الإنتاجية على مستوى العالم في العام المقبل.

ووصف كيلنيوس هذا الوضع بأنه يمثل مشكلة هيكلية وليس له علاقة بالجائحة لافتا إلى أن الأزمة لن تنفرج على نحو ملحوظ قبل 2023.