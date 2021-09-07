التشيك تشارك في تكاليف إقامة سياج حدودي بين ليتوانيا وبيلاروسيا

تعتزم جمهورية التشيك، تقديم ما يعادل أكثر من نصف مليون دولار إلى ليتوانيا لمساعدتها في إقامة سياج على حدودها مع بيلاروس.

ووقع وزير الخارجية التشيكي جاكوب كولهانك، مذكرة بهذا المعنى مع وزيرة الداخلية الليتوانية أجني بيلوتايت خلال زيارته للعاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الثلاثاء.

وكتب كولهانك على تويتر أن "ليتوانيا تحمي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتستحق كل دعم ممكن".

ومن جانبها، أعربت بيلوتايت عن امتنانها لـ "للتضامن والمساعدة" المقدمة من حكومة براغ. وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية في فيلنيوس، فإن التشيك هي أول دولة تقدم مساعدة مالية لليتوانيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت ليتوانيا منحت في أغسطس الماضي شركة حكومية عقدا لبناء سياج، بطول 508 كيلومترات.

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أعلن في نهاية مايو أن مينسك لن تمنع المهاجرين من الزحف إلى الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده بعد الانتخابات التي شهدتها العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تكافح ليتوانيا للتصدي لتدفق المهاجرين القادمين من دول الشرق الأوسط، عبر حدودها التي تمتد لـ680 كيلومترا تقريبا مع بيلاروس. كما أعلنت بولندا حالة الطوارئ على حدودها.