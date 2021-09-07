بيليه أسطورة البرازيل خضع لعملية جراحية لإزالة ورم في القولون

خضع أسطورة البرازيل في كرة القدم بيليه، لعملية جراحية لإزالة ورم من القولون.

وبعد ورود أنباء عن بقاء الرجل البالغ من العمر 80 عاما في المستشفى لمدة ستة أيام، قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إنه خضع لعملية جراحية لإزالة "تجمع مثير للقلق" يوم السبت الماضي.

وقال الفائز بكأس العالم ثلاث مرات "لحسن الحظ، أنا معتاد على الاحتفال بانتصارات عظيمة إلى جانبكم".

وأضاف "سأواجه هذه المباراة بابتسامة على وجهي، وبالكثير من التفاؤل والفرح بالحياة".

وقبل خمسة أيام، نفى مهاجم "سانتوس" و"نيويورك كوزموس" السابق تقارير تقول إنه أغمي عليه وخضع "لفحوصات روتينية".

ويقول الآن إن الورم في القولون الأيمن اكتشف في الاختبارات الأسبوع الماضي.

وأضاف "الحمد لله على الشعور بتحسن كبير وعلى السماح للدكتور فابيو والدكتور ميغيل بالاعتناء بصحتي".

وفي فبراير/ شباط 2020، قال نجل بيليه، حارس مرمى "سانتوس" السابق إدينيو، إن والده أصبح يشعر "بالحرج" لمغادرة منزله لأنه لا يستطيع المشي من دون مساعدة.

وكانت صحة بيليه مصدر قلق في السنوات الأخيرة، وقد خضع لجراحة البروستاتا في عام 2015 بعد دخوله المستشفى للمرة الثانية خلال ستة أشهر. كما أدخل لإصابته بعدوى في المسالك البولية في عام 2019.

ويعد بيليه هداف البرازيل على مر العصور وهو واحد من أربعة لاعبين فقط سجلوا أهدافا في أربع بطولات مختلفة في كأس العالم.

ووفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فقد سجل بيليه 1279 هدفا في 1363 مباراة خلال مسيرته، بما في ذلك 77 هدفا في 91 مباراة دولية للبرازيل.