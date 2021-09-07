الزراعة: تطبيق التلقيح الاصطناعي في الماشية بواحة سيوة لأول مرة

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، مركز البحوث الزراعية، بنقل تكنولوجيا البحوث إلى الحيز التطبيقي في إطار الدور المجتمعي للجهات البحثية التابعة للوزارة.

وقال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات، إن المعهد قام بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح بتنظيم قافلة بيطرية إلى واحة سيوة، ضمن المساهمة في مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري.

وأضاف أن القافلة البيطرية تقوم بعمليات التلقيح الاصطناعي لأول مرة في الواحة، وبغرض التحسين الوراثي للسلالات المحلية من الأبقار المحلية لصغار المربين.

وأوضح أن التوجه نحو التوسع في استخدامات التلقيح الصناعي يسهم في زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان وأيضًا رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، مشيرا إلى أنه تم تدريب أطباء الواحة على أعمال التلقيح الاصطناعي وأعمال الفحص التناسلي.