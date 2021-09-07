مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل شابًا فلسطينيا من مُصلى قبة الصخرة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بينهم المتطرف يهودا جليك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم المستوطنون المسجد المبارك عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وكانت "جماعات المعبد" حرضت خلال الأيام الماضية المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، خلال ما تسمى بـ"أيام التوبة" وهي الأيام العشرة الممتدة من رأس السنة العبرية حتى يوم الغفران، تحت شعار "اقتحم ولا تخف فالشرطة تحمي جبل الهيكل".

من ناحية الأخرى، اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، شابا من مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان، إن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب فتحي الجمل من أراضي عام 1948 من داخل المصلى، بتهمة التكبير بالتزامن مع اقتحام المستوطنين.