المشرعون البولنديون يصوتون على إبقاء حالة الطوارئ في منطقة الحدود مع بيلاروس

- صوت البرلمان البولندي اليوم الاثنين، على الإبقاء على حالة الطوارئ المفروضة على طول حدود البلاد مع بيلاروس بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وصوتت أغلبية المشرعين اليوم ضد اقتراح قدمته المعارضة برفع حالة الطوارىء .

وقبل التصويت، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي البرلمانيين إلى التكاتف . وأضاف "نرى اليوم أن سيناريوهات تكتب في موسكو ومينسك تعرض سيادتنا وأمن الدولة البولندية للخطر".

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أعلن يوم الخميس الماضي حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في المنطقة الحدودية مع بيلاروس بسبب المهاجرين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني من بيلاروس. ووفقا للدستور، فإن البرلمان لديه القدرة على إلغاء المرسوم.

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ إلى ما بعد الثلاثين يوما إلا بموافقة البرلمان.

ويتواجد حاليا أكثر من 10 آلاف مهاجر من دول مزقتها الحرب، في بيلاروس، أملا في العبور إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب تقديرات قوات حرس الحدود البولندية.

ويساعد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المهاجرين على الوصول إلى حدود بلاده مع ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، جيرانها في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما قاله رئيس قوات حرس الحدود البولندية، الميجور جنرال توماش براجا.

وقال إنه في مطلع الأسبوع الجاري، سجل الأمن العام نشاطا متزايدا على الجانب البيلاروسي من الحدود. وقال براجا اليوم الاثنين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، إنه قد تم منع 215 شخصا أمس الاول السبت من عبور الحدود بصورة غير قانونية، ثم تم أمس الأحد منع 152 شخصا آخرين، وجرى صباح اليوم الاثنين منع 59 شخصا.

وبحسب مقابلات جرت مع المهاجرين، فإن الكثير منهم يحاول الوصول إلى ألمانيا أو فرنسا. وأوضح براجا: "يقول الكثيرون إنهم كانوا يرغبون في الوصول إلى إخوانهم أو أخواتهم أو أسرهم، ولم يكونوا يعرفوا أن بولندا والحدود... ما زالتا أمامهم في الطريق".