 تقرير..شكوك حول لحاق رونالدو بمباراة نيوكاسل يونايتد - بوابة الشروق
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تقرير..شكوك حول لحاق رونالدو بمباراة نيوكاسل يونايتد

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 12:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 12:51 م

باتت مشاركة كريستيانو رونالدو، الوافد الجديد لمانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية، في مباراة نيوكاسل، السبت المقبل، في البريميرليج، محل شك كبير، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية.

وكان رونالدو قد انتقل رسميًا لمانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس بعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، مقابل 15 مليون يورو إلى جانب 8 ملايين كإضافات.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن رونالدو لن يخوض سوى حصة تدريبية واحدة قبل مباراة نيوكاسل  بسبب قيود كورونا التي أبقته في الحجر الصحي لمدة 5 أيام.

وأشارت الصحيفة البريطانية الشهيرة إلى أن رونالدو ستواجد بأولد ترافورد يوم السبت المقبل ليتلقى تحية الجماهير ويبقى على مقاعد البدلاء.

ومن المتوقع أن يظهر رونالدو للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد، الثلاثاء المقبل، أمام يانج بويز في أولى مباريات الشياطين الحمر بدور المجموعات لدوري الأبطال.


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