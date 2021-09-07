العراق: 58 حالة وفاة و5988 إصابة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 58 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 21 ألفا و220 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 5988 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و928 ألفا و930 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 7517 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و786 ألفا و704.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية، 37 ألفا و789 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 3 ملايين و830 ألفا و417 شخصا.