استيقظ العالم صباح أمس الاثنين، على صورة منتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي، لتجمع عدة أشخاص حول حفرة، وتعلو وجوههم علامات الدهشة والاستغراب.

وبدأت ملامح الأمور تتضح شيئا فشيئا مع إعلان السلطات الإسرائيلية أن تلك الحفرة هي نفق حفره 6 أسرى فلسطينيين للهروب من سجن جلبوع بمدينة بيسان.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الفحص الأولي أظهر أن الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، وطول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار، وتم اكتشاف فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

خلقت قصة الهروب الشبيهة بالأفلام السينمائية، لغطًا واسعًا وطرحت العديد من التساؤلات، فكيف تمكن هؤلاء الأسرى من حفر نفق في سجن يسمى بـ"الخزنة الحديدية"؛ كناية عن شدة إحكامه؟، وما الأدوات التي استخدموها للحفر في حين أن السجن لا يُسمح فيه بدخول أي شيء حتى المعالق المعدنية؟، وماذا عن المساعدة الخارجية لهم؟.

أعادت قصة هروب الأسرى الفلسطينيين، رواية الكونت دي مونت كريستو إلى الأذهان، حيث التشابه الكبير بين الحدثين.

وفي السطور التالية نرصد قصة الكونت دي مونت كريستو الشاب العشريني، صاحب الهروب الأسطوري، ووجه الشبه بينها وبين الهروب الكبير للأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي.

• بداية المحنة

وقعت أحداث الرواية في 24 ديسمبر 1815 أيام حكم لويس الثامن عشر، شاء القدر أن يجمع هذا اليوم بين مغادرة الملك نابليون إلى منفاه في جزيرة إلب، ورحلة شاب يبلغ من العمر 19 عاما، في سفينة متجهة نحو مارسيليا للقاء حبيبته، ولكن أصدقاءه دبروا له مكيدة أُتهم على إثرها أنه من أنصار نابليون، فتم اعتقاله واقتياده إلى سجن قلعة إيف قرب مدينة مارسيليا.

• الحبس الانفرادي

مثل أسرى فلسطين المحتلة الذين اكتظت بهم سجون الاحتلال الإسرائيلي، مكث إدموند في سجنه أسيرًا للوحدة واليأس، وفكر في الانتحار أكثر من مرة ومرت الأيام حتى قضي 14 عاما من عمره في غياهب السجون.

• الفكر الجماعي

أكدت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الهاربين الـ6 كانوا في نفس الزنزانة، وبالتالي وجود أكثر من شخص ساعد في تنفيذ خطة الهروب، وهذا ما اتفق مع ما حدث في رواية الكونت دي مونت كريستو، فبعدما يأس من حياته بعد سجنه، ويفكر في الانتحار، شاء القدر أن يبعث له من يفكر معه لإيجاد طريقة للهروب.

وذات ليلة فوجئ الكونت دي مونت كريستو، بسجين آخر حفر نفق ووصل إلى زنزانته، وهذا الشخص يدعي الأب فاريا، وبمجرد ما رأى الشاب السجين، أخبره أنه ظل يحفر نفق لمدة سبع سنوات ظنًا منه أنه قد يوصله إلى السور الخارجي للسجن ولكنه قد أوصله إلى زنزانة السجين الشاب إدموند.

• نفق الحرية والهروب الأسطوري

جلس العجوز والشاب يفكران سويًا في وسيلة للهروب، وانتهوا إلى حفر نفق يوصلهم إلى سور السجن من الخارج، مثلما نجح الأسرى الفلسطينيين في الهروب من السجن الحديدي، اكتشف بطل الرواية والأب فاريا طريقة لحفر ممر للفرار خارج السجن، وخططا للأمر بشكل محكم، لكن في اللحظة الأخيرة مرض الأب فاريا ومات.

• الكنز

أخبر الأب فاريا، إدموند عن مكان كنز مدفون بجزيرة مونت كريستو، وهكذا وبعدما وجد الشاب سبيلًا للخروج من السجن، وعلم بمكان الكنز الثمين، عاد الأمل إليه من جديد.

• حيلة ودهاء

منذ إعلان خبر هروب الأسرى الفلسطينيين والجميع يتساءل، كيف تمكنوا من حفر النفق دون وجود آلات حفر أو معدات وفي ظل وجود أقوى وأحدث الأجهزة الأمنية وأجهزة المراقبة، نجد الكونت دي مونت كريستو يحقق حلم الحرية بحيلة أكثر دهاءً، فقد ادعى أنه الأب فاريا الميت، وهرب في الكيس الذي وضع فيه جثمان الأب فاريا، وبهذه الطريقة تمكن من الهرب دون جهد منه.

• أين ذهب الأسرى الهاربين

عقب اكتشاف هروب الأسرى الفلسطينيين، كثفت إسرائيل جهودها الأمنية لكشف ملابسات الهروب الذي شكل ضربة موجعة لنظام الأمن الإسرائيلي، ويبقي السؤال الأهم، إلى أين ذهب الأسرى الهاربين؟

الإجابة على هذا السؤال تحققت في رواية الكونت دي مونت كريستو، حيث إنه فكر في الذهاب إلى الجزيرة التي بها الكنز المدفون الذي سيغير مجري حياته ويعوضه عن سنوات السجن، فلعل الأسرى الفلسطينيين ذهبوا إلى حيث يجدون الكنز المرجو في هذه الأيام وهو الأمن والحرية.

• كونت دي مونت كريستو

بعدما عثر إدموند على الكنز في جزيرة مونت كريستو، اتخذها اسمًا له، وصار يلقب بالكونت دي مونت كريستو، في بداية جديدة بشخصية جديدة وطاف حول العالم واشتري كل ما كان يحلم به.

• عاد لينتقم

بدأ إدموند يفكر في الانتقام من اللذين تسببوا في سجنه، وبالفعل تمكن من الفتك بهم واحدًا تلو الآخر، ليسطر بذلك قصة، الهمت كل كتاب الأفلام والقصص وصاروا يحتذوا به في الحبكة الانتقامية لأساطيرهم الدرامية.