ووفقًا لما أفادت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، يترأس الحكومة "الملا" محمد حسن أخوند، وينوبه كل من عبد الغني برادر وعبد السلام حنفي، وسُمّي محمد يعقوب مجاهد وزيرا للدفاع بالوكالة، وسراج الدين حقاني، نجل جلال الدين حقاني (مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية) وزيرا للداخلية بالوكالة، وأمير خان متقي وزيرا للخارجية بالوكالة، وذبيح الله مجاهد نائبا لوزير المعلومات والثقافة.

وقال مجاهد إن التشكيل المعلن "مؤقت" وأن طالبان ستحاول الاستعانة بمسئولين من أطياف أخرى، في إشارة إلى تعهدات سابقة بتشكيل حكومة "شاملة".

ولفتت صحيفة "ذا هيل" إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي يرصد 5 مليون دولار كمكافئة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على سراج الدين حقاني، وذلك على خلفية تورطه في تنفيذ هجوم على فندق في كابول عام 2008، والذي أدى لمقتل 6 أشخاص بينهم أمريكي.