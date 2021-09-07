لماذا كان الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي مهمة مستحيلة؟

لم يكن تحقيق الهرب من داخل سجن جلبوع الإسرائيلي في مدينة بيسان المحتلة، مهمة سهلة، لكن كان ذلك قبل فرار 6 من الأسرى الفلسطينين في الثالثة فجر أمس الاثنين، عبر نفق سفلي مؤدي لخارج السجن، استطاعوا حفره بملعقة طعام، فيما لا تزال قوات الاحتلال تشن حملة بحث واسعة عنهم.

كشفت تحقيقات أولية من السجن، اليوم الثلاثاء، أن النفق الذي فر منه الأسرى الفلسطينيون الستة، بدأوا حفره قبل عام، فيما كان عدد محدود جدا من الأسرى السجناء الفلسطينيين على علم بالخطة.

وقالت إذاعة "كان" العامة الإسرائيلية، إن الأسرى الهاربين 5 منهم ينتمون إلى حركة الجهاد، بينما السادس كان قياديا سابقا بجماعة مسلحة تابعة لحركة فتح، هربوا بقيادة "أمير أسرى الجهاد" محمود عبدالله العارضة، الذي قضى ما يزيد عن 25 عاما في السجن ضمن حكم بالمؤبد.

• لماذا كان يعتبر الهروب من السجن مهمة صعبة؟

قال الأسير الفلسطيني المحرر من سجون الاحتلال، والمحلل السياسي محمود مرداوي، في مقال لموقع المركز الفلسيطيني للإعلام، إن عملية الهروب تشكل ضربة تحت الحزام للأمن الصهيوني، معللا ذلك بأن مديرية السجون وأجهزتها المختلفة تتخذ عدة إجراءات لمنع حدوث عمليات هرب من نفس النوع، بإجراءات متبعة تكون على النحو التالي:

1. أرضيات الزنزانات مصبوبة بطبقة خرسانية وحديد مقوى متين جدا لمنع الحفر.

2- وجود حديد فولاذي مصبوب بمادة خاصة قوية على النوافذ.

3. النوافذ تحمل حساسات إنذار مبكر تطلق صافرات عند رصدها من يحاول الهرب.

4. جدران الزنانات سميكة من مادة الباطون المسلح.

5. وجود سور داخلي للسجن طوله 8 أمتار ترتفع عليه أسلاك شائكة.

6. كلاب حراسة موزعة حول أسوار السجن تغطي كل المسافات الفاصلة بينها.

7. سور ثاني عال من الأسلاك الشائكة.

8. يحيط بالسجن شارع تدور حوله دوريات بشكل مستمر للتأكد من سلامة الإجراءات.

9. وجود أبراج عالية موزعة على نقاط متفرقة حول السجن من كل الأطراف تشاهَد بالعين المجردة.

10. كاميرات فائقة الدقة معلقة على أبراج السجن.

11. فحص الأرضيات بالدق عليها وعلى الجدران والنوافذ 3 مرات يوميا بأدوات مخصصة للغرض.

12. تنقلات مستمرة للأمن داخل الغرف الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد ومن المحتمل تفكيرهم في الهرب.

13. إعطاء توصيف على كارت كل أسير من الأسرى المشكوك في تفكيرهم محاولة الهرب، ووضعهم تحت الأضواء والمراقبة الدائمة، وفرض تنقلهم بين الغرف والأقسام والسجون المختلفة.

14. التفتيشات المستمرة تحت مسميات ومبررات متعددة.

15. التفتيش بتجريد الملابس والرش وما شابه.

• كيف حدث الهروب الكبير؟

وبحسب تقرير لموقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سار الستة أسرى مسافة 3 كيلومترات حتى وصولهم إلى مركبة كانت تنتظرهم، والتي نقلتهم من المكان.

اتضح من التحقيقات الأولية، بحسب الموقع، أن الحراس ناموا خلال الحراسة، وأنه لم يتواجد حارس في برج الحراسة الواقع فوق فتحة الهروب، واتضح أنه بعد مسح النفق الذي هرب منه الستة، بأنه طوله بلغ ما بين 20 إلى 25 مترا.

واتضح من التحقيقات أن زكريا الزبيدي، أحد الأسرى الهاربين، طلب من ضابط استخبارات في السجن أن ينتقل لليلة واحدة إلى الزنزانة التي تم الفرار منها.

وذكر التقرير أن 3 من الأسرى الهاربين كانت لديهم محاولة سابقة للهروب في سجن "شطة" سابقا "جلبوع" حاليا، من خلال حفر نفق، ورغم هذا، سمح جهاز المخابرات في الشمال لهم بالتواجد بنفس الزنزانة.

وأضاف التقرير أن رجال الشرطة الإسرائيلية اعتقدوا أن سيارة كانت تنتظر الهاربين خارج السجن، وذلك على ضوء وجود بركة من المياه في المكان، التي قالوا إنها بسبب مكيف السيارة، كما وجد رجال الشرطة آثار أحذية وآثار أقدام، الأمر الذي قادهم إلى الاستنتاج أن الأسرى قاموا باستبدال ملابسهم قبل ركوبهم السيارة وأن أحدهم قام باستبدال حذاءه.

• من هم الأسرى الهاربين؟

كشف "نادي الأسير" الفسطيني عن هويات الأسرى الستة الهاربين وفقا للقائمة التي نشرها، وهم: الأسير محمود عبدالله عارضة (46 عاما) من جنين، معتقل منذ عام 1996، والأسير محمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 2002، والأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، والأسير أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفردان، معتقل منذ عام 2006، والأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019، وقد حُكِم عليهم بالسجن مدى الحياة، بالإضافة للأسير يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، معتقل منذ عام 2019.