السعودية تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها من الحوثييين

أكد مجلس الوزراء السعودي، أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ووقف الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية.



وثمن المجلس، خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي وإحباط تلك الأعمال الإرهابية للحوثيين والتي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.



وفي سياق آخر، أشاد المجلس، خلال الجلسة، بما تحقق من خطوات لتوثيق أواصر التعاون بين المملكة والعراق في إطار أعمال المجلس التنسيقي لترسيخ العلاقات على المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات، وتحقيق كل ما من شأنه الإسهام في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات ومتغيرات إقليمية وعالمية.



ورحب مجلس الوزراء باستضافة المملكة (منتدى مبادرة السعودية الخضراء) و(قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) في أكتوبر المقبل، في إطار مواجهة أزمات المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة التحديات الرئيسة للبيئة.