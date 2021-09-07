تركيا تسجل 271 وفاة جديدة بكورونا

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سجلت تركيا 271 وفاة جراء فيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، تم تسجيل أيضا 20 ألفا و962 إصابة بالفيروس.

فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا 29 ألفا و327 شخصًا،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا في عموم البلاد، إلى 97 مليون و981 ألف و595 جرعة.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 كانون ثان/يناير الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.