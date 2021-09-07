الصين وفيتنام يبحثان تعزيز العلاقات والتبادلات الحزبية

بحث كبير مسؤولي مكافحة الفساد في الصين تشاو له جي، اليوم الثلاثاء، مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي تران كام تو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقال تشاو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، إنه تم التوصل إلى الكثير من التوافقات المهمة بشأن تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات بين الحزبين والبلدين، معربا عن استعداد الصين للعمل مع فيتنام لتنفيذ تلك التوافقات، وتعميق تبادل الخبرات في حوكمة الحزب والدولة، وتعزيز التبادل والتعاون في مجالات فحص الانضباط والرقابة، لتوفير الضمان السياسي.



ومن جانبه، قال تران كام تو إن تطوير وتعزيز العلاقات الودية مع الصين، كان من أهم أولويات فيتنام دائما، وإن الحزب الشيوعي الفيتنامي على استعداد للعمل مع الحزب الشيوعي الصيني لتعزيز التبادلات بين الحزبين، وتعميق التعاون في مجالي فحص الانضباط والرقابة، للسعي من أجل تقدم جديد في العلاقات بين البلدين.