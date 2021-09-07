الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والولايات على تمويل نظام اليوم الكامل في المدارس

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الاثنين أن الحكومة الاتحادية والولايات في ألمانيا توصلت إلى حل توافقي في الخلاف على تمويل تطبيق نظام اليوم الكامل في المدارس الابتدائية اعتبارا من العام الدراسي 2026/2027.

ويتعين أن يحصل هذا الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه داخل لجنة الوساطة المعنية، على موافقة البرلمان ومجلس الولايات.

ورحب ممثلو الحكومة الاتحادية والولايات بالاتفاق ووصفوا اليوم بأنه يوم جيد بالنسبة للأطفال والعائلات.

ومن المنتظر أن يتم التصويت على الاتفاق في البرلمان غدا الثلاثاء في آخر جلسة في هذه الدورة التشريعية وفي مجلس الولايات يوم الجمعة المقبل، وبدون التوصل لاتفاق في لجنة الوساطة اليوم ما كان من الممكن أن يتم التصديق على قانون نظام اليوم الكامل قبل الانتخابات البرلمانية وهو ما كان سيعني إنهاءه.