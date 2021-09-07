 محمد فضل شاكر يستعد لطرح أحدث أغنياته «حبيب القلب ويني» - بوابة الشروق
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محمد فضل شاكر يستعد لطرح أحدث أغنياته «حبيب القلب ويني»


نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 1:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 1:37 ص

يستعد الفنان محمد فضل شاكر خلال الأيام القليلة القادمة لطرح سلسلة من أعماله الغنائية الشبابية ، وتحمل جميعها أسلوبا جديدا في الغناء ، معتمدا على التنوع بين الموسيقى الهادئة والإيقاعية لإرضاء كافة الأذواق.

من ابرز تلك الأعمال أغنية " حبيب القلب وين "، بالإضافة إلي أغاني " لمّا لمّا " و"خبرهم عليي "و "صباح الصباح " و"كلامك معايا "و "على حالي " و"غايب عني "و "عايش فيي "و "بهددددد الدنيا " و"بعشقو " بعد أن تم وضع اللمسات النهائية ، على الأغنيات الجديدة والمتنوعة بالألوان الموسيقية واللهجات الغنائية .


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