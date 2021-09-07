محمد فضل شاكر يستعد لطرح أحدث أغنياته «حبيب القلب ويني»

يستعد الفنان محمد فضل شاكر خلال الأيام القليلة القادمة لطرح سلسلة من أعماله الغنائية الشبابية ، وتحمل جميعها أسلوبا جديدا في الغناء ، معتمدا على التنوع بين الموسيقى الهادئة والإيقاعية لإرضاء كافة الأذواق.

من ابرز تلك الأعمال أغنية " حبيب القلب وين "، بالإضافة إلي أغاني " لمّا لمّا " و"خبرهم عليي "و "صباح الصباح " و"كلامك معايا "و "على حالي " و"غايب عني "و "عايش فيي "و "بهددددد الدنيا " و"بعشقو " بعد أن تم وضع اللمسات النهائية ، على الأغنيات الجديدة والمتنوعة بالألوان الموسيقية واللهجات الغنائية .