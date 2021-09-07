وأضاف الجابر - في تصريحاته لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الثلاثاء - "فيما يتعلق بالاجتماع العاشر للجنة الحكومية الروسية - الإماراتية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني تجري الإدارات المعنية في البلدين مفاوضات في الوقت الحالي، ونتوقع عقد الاجتماع في دبي في نهاية شهر نوفمبر أو في بداية ديسمبر من العام الجاري".

وكان الجابر قد صرح، في وقت سابق، بأن اجتماع اللجنة الحكومية قد يعقد في أكتوبر في المعرض الدولي العالمي (إكسبو 2020) في دبي، والذي تم تأجيله إلى الفترة من الأول من أكتوبر إلى 31 مارس 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.