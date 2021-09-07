محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال التطوير بشارع ٢٣ ديسمبر، بداية من شارع ٢٣ يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي، في أحياء المناخ والزهور والضواحي بطول ٣٨٠٠ متر، تحت إشراف مديرية الطرق، وبالتنسيق مع الأحياء الثلاثة.



وقال الغضبان أن الأعمال تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت، وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية بطول ٣٨٠٠ متر، موضحًا أن شارع ٢٣ ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة، بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها بورسعيد في مختلف الأحياء.



ووجه بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير< لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.