القبض على عربي ونجله لاتهامهما بتحويل الأموال بطريق غير مشروع

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، من ضبط شخص ونجله يحملان جنسية دولة عربية لاتهامهما بإجراء عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، أن الشخصين مقيمين بالقاهرة ويمارسان نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد، خارج نطاق البنوك المعتمدة، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من راغبى تحويل ما يُعادلها بالجنيه المصرى لذويهم المقيمين بداخل البلاد.

وأضافت التحريات أنه على الجانب الآخر يقوم المُتحرى عنهما سالفى الذكر باستلام مبالغ مالية من بعض حاملى جنسيتهم المقيمين بالبلاد راغبى تحويل أموال لذويهم خارج البلاد، وذلك خارج نطاق البنــوك المعتمدة، مقابل عمولة متفــق عليها فيمـــا بينهم، الأمر الذى يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقت الإدارة القبض على المتهمين وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - هاتفى محمول)، وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطهما المُؤثم، فضلاً عن قيام أحدهما بإنشاء صفحة على "الفيس بوك" وقام من خلالها بالترويج عن تحويل مبالغ مالية من وإلى خارج البلاد على النحو سالف البيان.

وبمواجهة المتهمين ما أسفر عنه الضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه وأن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلغ نحو مليون جنيه مصرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة لمباشرة التحقيق.