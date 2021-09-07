جهاز العاشر من رمضان ينفذ طرقا أسفلتية وموقف انتظار سيارات لمحطة القطار الكهربائي

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال طرق أسفلتية وموقف انتظار سيارات لمحطة القطار الكهربائي للربط على طريق الروبيكي وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بطول حوالي ٥ كم.

وأضاف: "وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة كافة وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات الطرق داخل وخارج المدن".

وفي ذات السياق، شدد المهندس أحمد عمران، على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه والمقدم من الشركات، مؤكداً أن مشروع القطار الكهربائي يُعد شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة.





